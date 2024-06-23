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Перевезення гуманітарного вантажу: колишній посадовець Дніпро ОВА може виїжджати за кордон

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Журналіст
посадовець Дніпро ОВА може виїжджати за кордон

Колишній посадовець Дніпро ОВА Юрій Голик може виїжджати за кордон. Він внесений до переліку водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарного вантажу для ЗСУ.

Про це пише «Суспільне», передає сайт «новини України – НСН»

Дозвіл на виїзд за кордон, як водій, що перевозить гуманітарний вантаж Юрій Голик має з 16 квітня по 16 жовтня. Його надала  Дніпропетровська ОВА на прохання БО БФ «Пісні народжені в АТО». Слід зазначити, що такий дозвіл експосадовець Дніпро ОВА продовжували вже 5 разів.

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Нагадаємо, коли Дніпро ОВА очолював Валентин Резніченко, то Юрій Голик був у нього радником. Наразі Резніченка підозрюють у зловживанні владою та оборудках з бюджетними коштами.

Експосадовець Дніпро ОВА може виїжджати за кордон

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Зараз Юрій Голик є консультантом Офісу президента, а також власником скандального телефону зі «зливами» НАБУ.

На початку червня стало відомо, що він виїхав за кордон за системою «Шлях» з довідкою про інвалідність.  В цю систему його внесла Дніпро ОВА на прохання організації «Пісні народженні в АТО».

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Пізніше цю інформацію підтвердив і сам Голик. Він обіцяв повернутися в Україну 17 червня.

 

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