За порушення ПДР передбачені штрафи для велосипедистів і водіїв самокатів. Як можуть покарати за невиконання правил.

Для цих учасників дорожнього руху також є свої правила та штрафи за їхнє невиконання.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Штрафи для велосипедистів

Порушення ПДР велосипедистами (у тому числі й особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин) становить покарання у вигляді штрафу сумою 340 гривень.

Якщо велосипедист перебуває в стані алкогольного сп’яніння, то розмір покарання становить 680 гривень.

Якщо порушення ПДР призвело до створення аварійної ситуації, сума штрафу складатиме 850 гривень чи громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Штрафи для велосипедистів за повторне порушення правил дорожнього руху становить 850 гривень.

Правила для електросамокатів

17 березня 2023 року Володимир Зеленський підписав законопроєкт №8172, який обмежив швидкісні режими для електросамокатів.

Відповідно до нього легкий персональний електричний транспортний засіб – це транспорт з одним, двома, трьома чи чотирма колесами, оснащений електромотором потужністю до 1 000 Вт і може розвивати швидкість до 25 км/год.

А низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб – це транспорт з одним чи декількома електромоторами, максимальна швидкість якого не перевищує 50 км/год, а споряджена маса не перевищує 600 кілограмів.

Штрафи для велосипедистів і водіїв самокатів – за які порушення можуть карати

Оскільки електросамокати визнають транспортними засобами, рух тротуарамми для них заборонений. Водії електросамокатів повинню дотримуватись таких правил:

їхати якомога правіше проїзною частиною

не керувати в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння

використовувати світловідбивні елементи

не перевозити пасажирів, якщо цього не передбачають габарити транспорту

під час руху використовувати засоби безпеки та їздити в шоломі

не порушувати загальні ПДР для всіх водіїв

Вікових обмежень для управління електросамокатом немає.

Штрафи для водіїв електросамокатів

Наразі в Україні діють такі покарання та штрафи для водіїв електросамокатів:

рух електросамокатом по тротуару – 850 гривень

кермування електросамокатом в нетверезому стані – 17 000 гривень

крадіжка моноколеса чи самоката – від трьох до п’яти років обмеження чи позбавлення волі

крадіжка, здійснена групою осіб – від п’яти до восьми років обмеження чи позбавлення волі

Якщо водій електросамоката зіб’є чи покалічить пішохода, покарання за це визначає суд. Воно може бути у вигляді штрафу. Однак, якщо постраждалий отримає тілесні ушкодження, то водія електросамоката можуть засудити й до позбавлення волі.

Однак транспортний аналітик Олександр Гречко вважає, що за порушення карають не в достатньому обсязі.

“Діти до 14 років можуть їздити на велосипедах/самокатах по тротуарах. Усі, хто старшого віку, повинні користуватися дорогами чи велодоріжками. Але часто на тротуарах їздять і велосипеди, і самокати, які досить швидко їдуть і наражають на небезпеку пішоходів”, – наводить приклад експерт.

Він наголошує, що це питання контролю, тому що таких водіїв ніхто масово не штрафує, тому вони їздять, як заманеться.

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