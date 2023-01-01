Названі найважливіші дати 2023 року. Вони будуть наділені сильною енергією й принесуть успіх.
На ці дати можна запланувати важливі події. Наприклад одруження або важливу зустріч, передає НСН.
Дзеркальні дати
Кожна дзеркальна дата по-своєму унікальна. Вона має значення кількість однакових цифр й саме цифрі. У 2023 році буде 17 дзеркальних дат. А саме:
- 01.01.2023;
- 02.02.2023;
- 23.02.2023;
- 03.03.2023;
- 23.03.2023;
- 20.03.2023;
- 23.03.2023;
- 04.04.2023;
- 05.05.2023;
- 06.06.2023;
- 07.07.2023;
- 08.08.2023;
- 09.09.2023;
- 10.10.2023;
- 23.10.2023;
- 11.11.2023;
- 12.12.2023.
Дати рівнодення та сонцестояння
День весняного рівнодення – 20 березня. Цей день буде дуже сильним, гармонійним та позитивним. Енергетика буде наповнена тілом, любов’ю та спокоєм.
Осіннє рівнодення – 23 вересня. Цей день підійде для прощення та очищення свого простору від усього зайвого.
День літнього сонцестояння – 21 червня. Цей день астрологи та біоенергетики називають найкращим днем літа та 2023 року. В цей день можуть відбуватися справжні чудеса.
День зимового сонцестояння – 21 грудня. День буде сприятливим й підійде для нових починань, активної роботи та зростання оптимізму. Енергетично цей день стане найсвітлішим завдяки аспекту Венери та Урану.
Як розраховуватимуть середню зарплату для оплати лікарняних з 2023 року – нова формула