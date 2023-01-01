Названі найважливіші дати 2023 року. Вони будуть наділені сильною енергією й принесуть успіх.

На ці дати можна запланувати важливі події. Наприклад одруження або важливу зустріч, передає НСН.

Дзеркальні дати

Кожна дзеркальна дата по-своєму унікальна. Вона має значення кількість однакових цифр й саме цифрі. У 2023 році буде 17 дзеркальних дат. А саме:

01.01.2023;

02.02.2023;

23.02.2023;

03.03.2023;

23.03.2023;

20.03.2023;

23.03.2023;

04.04.2023;

05.05.2023;

06.06.2023;

07.07.2023;

08.08.2023;

09.09.2023;

10.10.2023;

23.10.2023;

11.11.2023;

12.12.2023.

Дати рівнодення та сонцестояння

День весняного рівнодення – 20 березня. Цей день буде дуже сильним, гармонійним та позитивним. Енергетика буде наповнена тілом, любов’ю та спокоєм.

Осіннє рівнодення – 23 вересня. Цей день підійде для прощення та очищення свого простору від усього зайвого.

День літнього сонцестояння – 21 червня. Цей день астрологи та біоенергетики називають найкращим днем літа та 2023 року. В цей день можуть відбуватися справжні чудеса.

День зимового сонцестояння – 21 грудня. День буде сприятливим й підійде для нових починань, активної роботи та зростання оптимізму. Енергетично цей день стане найсвітлішим завдяки аспекту Венери та Урану.

Джерело

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