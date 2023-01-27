Заборона виїзду чиновників за кордон – рішення прийнято, але є виключення

27 січня Кабмін ухвалив постанову про заборону виїзду чиновників за кордон під час війни. Але передбачені деякі виключення, передає НСН.

«На виконання рішення РНБО Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин», повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Заборона виїзду чиновників за кордон: в яких випадках вона не діє

Шмигаль пояснив, що народні депутати, урядовці, депутати місцевої влади, прокурори, судді та інші посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

«Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні», наголосив він.

Проте деякі чиновники не зрозуміли цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ Президента України й тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів.

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