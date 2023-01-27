Про відпочинок лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко в Дубаї повідомила «Українська правда». Відповідне розслідування провів журналіст УП Михайло Ткач, передає НСН. В мережі оприлюднили відео з Юлією Володимирівною, яке вже стало вірусним.

Народний депутат, лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко початок нового року провела у Дубаї (ОАЕ), про це йдеться у розслідуванні журналіста УП Михайла Ткача”Батальйон Дубай”. Хто ховається в Перській затоці”

Повідомляється, що Тимошенко проводила час на віллі п’ятизіркового готеля “Kempinski” на насипному острові Палм-Джумейра.

За твердженням джерел УП у Дубаї, Тимошенко веде обережний спосіб життя. Її неможливо побачити, наприклад, на набережній, де вранці і ввечері полюбляють гуляти тутешні відпочивальники.

Залишаючи помешкання, лідерка “Батьківщини” з обережності сідає в авто не на вулиці, а у підземному паркінгу.

Тим не менше, журналістам вдалося спостерігати за відпочинком Тимошенко та її чоловіка на приватному закритому пляжі готелю 5 січня. Однак, щойно Тимошенко помітила увагу до себе, вона одразу залишила пляж.

За інформацією джерел УП, через п’ять днів після цього Тимошенко повернулась до Києва.

Співрозмовники УП у бізнесових колах повідомляють що родина доньки політикині переїхала до Дубая ще до початку повномасштабного вторгнення і зараз там мешкає з нетривалими виїздами до Європи.

Також два місяці назад УП зафіксувала зятя Тимошенко Артура Чечоткіна у готелі “Kempinski” у Відні, коли лідерка “Батьківщини” приїздила до столиці Австрії з робочим візитом.

Тимошенко в Дубаї: відео

Тим часом, нардеп від “Слуги народу” Мар’яна Безугла вимагає виключити Юлю Тимошенко з фракції та партії через її “дубайський відпочинок” під час війни.

Зазначимо, що зараз ще поки що нардепи можуть вільно перетинати кордон України за документами народного депутата або за дипломатичним/службовим паспортом.

Новий порядок перетину кордону для нардепів (https://t.me/u_now/83602), чиновників, співробітників правоохоронних органів, за рішенням РНБО, та, згідно з указом Зеленського, Кабмін має розробити протягом 5 днів.

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