Названі умови виїзду за кордон особи, яка супроводжує людину з інвалідністю

В Мінреінтеграції назвали умови виїзду за кордон для осіб, які супроводжують людей з інвалідністю, передає НСН.

Під час воєнного стану, право на виїзд за кордон мають особи з I чи II групами інвалідності. Виїхати за кордон вони можуть разом з супроводжуючими особами. Ними можуть бути рідні, або особи, які доглядають за людьми з певними фізичними обмеженнями.

Умови виїзду за кордон особи, яка супроводжує людину з інвалідністю

Якщо ви супроводжуєте за кордон людину з інвалідністю, у вас повинні бути документи, що підтверджують:

Родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

Інвалідність особи (пенсійне посвідчення або довідка про групу та причину інвалідності)

Спільне проживання (витяг про місце реєстрації);

Здійснення догляду за особою з інвалідністю (посвідчення про отримання компенсації).

Джерело

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