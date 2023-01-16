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Названі умови виїзду за кордон особи, яка супроводжує людину з інвалідністю

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умови виїзду за кордон
Національна служба новин - NNS

В Мінреінтеграції назвали умови виїзду за кордон для осіб, які супроводжують людей з інвалідністю, передає НСН.

Під час воєнного стану, право на виїзд за кордон мають особи з I чи II групами інвалідності. Виїхати за кордон вони можуть разом з супроводжуючими особами. Ними можуть бути рідні, або особи, які доглядають за людьми з певними фізичними обмеженнями.

Названі умови виїзду за кордон особи, яка супроводжує людину з інвалідністю

Умови виїзду за кордон особи, яка супроводжує людину з інвалідністю

  • Якщо ви супроводжуєте за кордон людину з інвалідністю, у вас повинні бути документи, що підтверджують:
  • Родинні зв’язки (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);
  • Інвалідність особи (пенсійне посвідчення або довідка про групу та причину інвалідності)
  • Спільне проживання (витяг про місце реєстрації);
  • Здійснення догляду за особою з інвалідністю (посвідчення про отримання компенсації).

Джерело

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