Чи можуть під час мобілізації призвати чоловіка, що доглядає за особою з інвалідністю

В Україні триває загальна мобілізація. Юрист пояснив, чи можуть призвати чоловіка, що здійснює догляд за особою з інвалідністю

Юрист Дмитро Дончак нагадав, що відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають мобілізації особи, які мають одного із своїх батьків або батьків дружини із числа осіб з інвалідністю I або II групи. Про це розповідає НСН

Якщо документально підтвердити родинні зв’язки неможливо, але потрібна відстрочка для догляду за особою з інвалідністю, то можна використати положення абзацу 12 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»: не підлягають мобілізації особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи.

Чи можуть призвати чоловіка, що здійснює догляд за особою з інвалідністю

Таким чином, можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо встановити постійний догляд.

Як встановити постійний догляд за особою з інвалідністю

В довідці МСЕК повинно бути зазначено, що особа потребує постійного догляду.

Необхідно звернутися до органів опіки та піклування (або при РДА або при виконкомі місцевої ради) та подати заяву про встановлення постійного догляду. Працівники органу опіки дадуть бланк заяви, там буде зазначено список необхідних документів, які потрібно надати разом з заповненою заявою.

Якщо орган опіки після розгляду заяви погодиться що чоловік може здійснювати догляд за особою з інвалідністю, то в результаті буде видано довідку про отримання компенсації за здійснення постійного догляду.

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