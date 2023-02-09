Стало відомо як можна дізнатися, чи нарахована Вам субсидія. Перевірити надання допомоги на оплати житла можна онлайн, передає НСН.

Право на отримання житлових субсидій за критеріями Міністерстві соціальної політики мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за встановленою формулою і залежить виключно від доходів кожної родини.

Чи нарахована Вам субсидія: як дізнатися

Щоби дізнатися, чи нарахована субсидія та у якій сумі, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:

Зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;

Введіть свої особисті дані — область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо — не потрібно;

Підтвердьте, що ви не робот, і натисніть «Шукати».

Потім на екрані з’явиться уся інформація стосовно субсидії. А саме – її нарахування, сума, період призначення тощо.

Джерело

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