Як під час блекауту працюватиме радіо і телебачення – пояснили у Держспецзв’язку

Громадянам України повідомили, як під час можливого блекауту працюватиме радіо і телебачення, передає НСН.

За словами голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя, національний телемарафон та 5 радіокомпаній працюватимуть щонайменше три доби. Натомість мобільні оператори надаватимуть свої послуги протягом трьох діб.

Як під час блекауту працюватиме радіо і телебачення

Подальша робота телеканалів та радіо залежить від доставлення палива. Наразі п’ять радіокомпаній та телемарафон зарезервовані на три доби. На радіо працюватимуть середні хвилі, Українське радіо, FM-діапазон.

До того ж у Луганській та Херсонській областях відновлюють роботі базові станції мобільних операторів. А загалом по країні працює 82 % таких станцій.

Як зазначає Юрій Щиголь, кожну базову станцію не можна забезпечити генераторами. У випадку відключення світла, користувачі переходять на мобільний інтернет. Тоді акумулятор, розрахований на дві години, працює півгодини. Проте всі оператори повинні зарезервувати критичні точки щонайменше також на три доби.

Джерело – сайт “НВ”

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