Як дізнатися новини, якщо не працює ефірне мовлення – Держспецзв’язку

Українцям розповіли, як дізнатися новини, якщо не працює ефірне мовлення. Корисні поради надали у Держспецзв’язку. Повідомляє NNS.

Якщо у вас пропало ефірне мовлення, то слідкувати за новинами можна за допомогою радіо, на супутнику та онлайн-платформах.

Як дізнатися новини на радіо

Увімкніть радіоприймач у вашому автомобілі, смартфоні або знайдіть радіоприймач, що працює від батарейок. Пошукайте на ньому «Українське радіо»(«Суспільне») у FM або в АМ-діапазоні (чи на середніх хвилях на старих приймачах). Частоти для вашої області можна знайти за посиланням. Варто зазначити, що трансляцію «Українського радіо» здійснюють «Промінь», «Культура». А також такі комерційні радіостанції як «Хіт FM» та «Мелодія». Їх частоти шукайте в FM-діапазоні, на середніх і коротких хвилях для вашої області на сайтах станцій.

За наявності фіксованого інтернету можете скористатися інтернет-радіо. Радимо шукати українське радіомовлення на платформі radioplayer.ua, а також на сайті або в застосунку Суспільного радіо для iOS та Android.

Як дізнатися новини на супутнику

З початку війни українське телебачення розкодоване на супутнику. Сигнал можна зловити будь-яким супутниковим приймачем чи телевізором із вбудованим приймачем на супутнику Astra 4A.

Як дізнатися новини онлайн

Якщо у Вас є доступ до інтернету, то дізнаватися новини можете на офіційних каналах влади в телеграмі або інших соціальних мережах. Для цього підпишіться на офіційні канали органів державної й місцевої влади, сектору безпеки та оборони в соціальних мережах. Бажано в телеграмі. Оскільки ця соціальна мережа зможе підвантажувати новини у ваш смартфон навіть в умовах слабкого сигналу. Аби знизити навантаження на інтернет, вимкніть у налаштуваннях месенджера автоматичне завантаження відео та фото і залиште тільки необхідні канали. На сайтах медіа або сторінках у соціальних мережах відмовтеся від споживання новин у форматі відео на користь текстових.

До того ж українське телебачення можна дивитися на таких платформах як: Київстар ТВ, Megogo, Omega TV, а також в застосунку «Дія». За відсутності фіксованого інтернету у Держспецзв’язку радять відмовитися від перегляду телебачення та онлайн ігор. Оскільки перегляд новин й інтернет ігри створюють надмірне навантаження на мережі операторів. Це може призвести до того, що в критичний момент хтось, може залишитися без звʼязку.

Джерело – телеграм-канал Держспецзв’язку