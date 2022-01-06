Ліцензію Укрзалізниці призупинено – чи будуть після свят ходити пасажирські поїзди

В Україні після свят можуть перестати ходити пасажирські поїзди, вважає експерт Віктор Гальчинський, передає NNS.

Таку думку експерт озвучив у Фейсбуці. Причина можливої зупинки перевезень – наказ Укртрансбезпеки.

Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) своїм наказом номер 1044 від 30 грудня 2021 року призупинила дію ліцензії АТ “Українська Залізниця” на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та відходів залізничним транспортом.

Причина – зафіксоване актом від 24 грудня 2021 року невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов на згадану діяльність.

Ліцензію призупинено до усунення порушень, але не більше ніж на 2 місяці.

“Жодних коментарів Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia щодо цього наразі немає. Сподіваюсь, нова наглядова рада компанії, зокрема, її незалежні директори Анатолій Амелін не допустять зупинки руху та зроблять відповідні організаційні висновки”, – йдеться у повідомленні Гальчинського.

Тим часом на даний момент Укрзалізниця вже прокоментувала допис експерта. У відомстві підтвердили, що певні проблеми є, але закликали не панікувати.

Пасажирські перевезення будуть продовжуватись, це нормальна практика. Укртрансбезпека має низку зауважень, які Укрзалізниця в чіткі терміни усуне, щоб забезпечити максимальні стандарти безпеки для наших пасажирів. Відтак всі можуть спокійно планувати свої залізничні подорожі, – запевнили в Укрзалізниці.

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