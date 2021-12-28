У Запоріжжі та Чернівцях на початку наступного року місцева влада планує підвищити тарифи на проїзд.

Про це йдеться у повідомленнях видання Індустріалка та видання Молодий буковинець, пише Главком, передає NNS.

Щодо Запоріжжя зазначається, що пропозиція про підвищення тарифів з’явилася на сайті Запорізької міськради, її мають розглянути на початку 2022 року.

Згідно з інформацією видання, що ціни на проїзд у транспорті коливатимуться залежно від маршруту. Загалом вартість проїзду у маршрутках зросте з 8 до 12 гривень. На маршруті курсуванням до Хортицького району ціна зросте до 14 гривень.

При цьому, ціни на проїзд у комунальному транспорті (автобусах, тролейбусах і трамваях) планують повністю зрівняти – тариф становитиме 10 гривень.

Схожі плани має на меті міськрада Чернівців. Як йдеться у тексті проекту рішення, з 1 лютого вартість проїзду у маршрутках має зрости з 7 до 9 гривень.

«Встановити з 01.02.2022 року тариф на перевезення пасажирів у міському пасажирському автомобільному транспорті загального користування в межах території Чернівецької міської територіальної громади у розмірі 9,00 грн. в автобусах, які виконують перевезення пасажирів у звичайному режимі, в режимі маршрутного таксі та в автобусах, що працюють в експресному режимі руху», йдеться у проєкті рішення.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко озвучив нові ціни на проїзд у Києві. Тарифи будуть відрізнятися залежно від того, чи є людина жителем Києва, Київської області, або іногороднім.