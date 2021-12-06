Пасажири, які придбали квитки, мають чимало прав, про які мало хто знає. Які 12 безкоштовних послуг «Укрзалізниці» закладені у вартість квитка

Жителі України часто подорожують залізницею як по країні, так і за кордоном. Однак, не всі знають, які права вони мають.

Про те, які переваги, права і безкоштовні послуги повинні знати пасажири, які придбали квитки NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

1.Безкоштовно користуватися туалетом на вокзалі

Пасажири, які придбали квитки можуть безкоштовно користуватися туалетами на залізничних вокзалах та станціях на шляху прямування поїзда. Це стосується і тих, у кого електронний квиток.

2.Попросити у провідника необхідні речі

У поїзді безкоштовно можна попросити кип’яток у провідника. А також стакан і ложку.

3.Користуватися холодильником

У купе провідника завжди є холодильник. Ним можуть скористатися і пасажири вагона.

4.Аптечка

У провідника також є аптечка, якою у разі потреби можуть користуватися пасажири.

5.Ремені безпеки

Ті, у кого квитки на місця на верхній полиці, мають право попросити у провідника ремені безпеки.

6.Постільна білизна

Пасажир має право не прибирати постільну білизну після себе. Це прописано в правилах перевезення — послуга по прибиранню закладена у вартість квитка. Якщо вам видали надірваний пакет з білизною, ви можете його безкоштовно замінити.

7.Туалетні приналежності

Якщо в туалеті поїзда немає мила або туалетного паперу, або вони закінчилися, пасажир має право взяти нові у провідника.

8.Користування кондиціонером в вагоні

У разі несправного кондиціонера в купе пасажир має право пересісти у вагон з робочим кондиціонером. Це можна зробити при наявності в ньому вільних місць і попередивши про це керівника.

9.Обмін квитка

Пасажир має право обміняти придбаний квиток на іншу дату.

10.Безкоштовно повернутися на потрібну зупинку

Якщо пасажир випадково проїхав свою зупинку, він має право на безкоштовне повернення назад. Для цього потрібно звернутися зі своїм квитком до начальника поїзда. Він складе акт про продовження його дії, і ви зможете повернутися безкоштовно в кінцевий пункт призначення, зазначений у білеті.

11.Зійти з поїзда на пару днів без втрати квитка

Пасажир має право перервати поїздку на строк до 10 днів. Можна один раз зійти з поїзда, а потім (протягом 10 днів) продовжити поїздку безкоштовно. Для цього потрібно протягом години на тій станції, де пасажир припинив свою поїздку, показати свій квиток черговому по вокзалу або начальнику станції. Хтось з них повинен поставити на квитку позначку “Зупинка з продовженням терміну дії квитка”. Після цього поїздку можна продовжити, замінивши свій квиток на новий в касі.

12.Послуги страхової компанії

У вартість квитка входять послуги страхової компанії. Тому в разі травмування під час поїздки в поїзді, пасажир може отримати компенсацію. Для цього необхідно оформити акт про нещасний випадок і зберегти квиток. Після цього слід зв’язатися зі страховою компанією, контакти якої зазначені у квитку.