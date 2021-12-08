“Укрзалізниця” запускає два нових поїзди до Польщі

Дата публікації

Дістатися до Польщі стане простіше. “Укрзалізниця” запускає два нових поїзди

“Укрзалізниця” запускає два додаткових потяги зі Львова до польського міста Перемишль Вони курсуватимуть щодня, починаючи з 22 грудня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передають Українські Новини, повідомляє NNS

Повідомляється, що поїзд №27/28 відправлятиметься зі Львова о 19:15 і прибуватиме на кінцеву станцію о 21:05. З Перемишля відправлення поїзда у 06:56 і прибуття у Львів о 10:32.

Поїзд №19/20 відправлятиметься зі Львова о 04:13, у Перемишль прибуватиме о 6:03. З Перемишля поїзд виїжджатиме о 21:50 і прибуватиме до Львова о 01:26.

За інформацією прес-служби компанії, пасажири можуть використовувати ці рейси для пересадки на станції Перемишль, зокрема на потяги до Праги і Берліна.

У компанії також нагадали про те, що, згідно з постановою Кабміну, з 21 жовтня діють нові правила безпеки.

У Польщі посилений карантин – нові обмеження діють для українських заробітчан

Водії в Польщі і в Україні: скільки заробляють і які вимоги

12 безкоштовних послуг “Укрзалізниці”- права пасажирів, про яких мало хто знає

Тег:
To Top