Окупанти поширюватимуть фейки про контрнаступ ЗСУ – СтратКом

Окупанти поширюватимуть недостовірну інформацію про контрнаступ ЗСУ. Про таке попереджає українців центр стратегічних комунікацій Збройних сил України, передає НСН.

Увага! СтратКом ЗСУ попереджає. Російські окупаційні війська активізовують свої інформаційно-психологічні операції, – йдеться у повідомленні 5 червня

Зазначається, що на російських телеграм-каналах та в соцмережах планується посилення навали поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. А також власних формувань.

З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (в тому числі власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати недостовірну інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали.

Нагадуємо, що достовірну інформацію можна отримати тільки в оперативних зведеннях Генерального штабу, структур стратегічних комунікацій та від визначених офіційних спікерів Сил оборони та ЗС України, – йдеться у повідомленні

Окупанти поширюватимуть фейки про контрнаступ ЗСУ: скрін повідомлення СтратКому

Ще новини України: Якою зброєю Росія намагатиметься зірвати контрнаступ ЗСУ – Міноборони Великобританії