Понад 90 000 переселенців подали заяви на продовження допомоги: коли будуть виплати ВПО

Понад 90 тисяч внутрішньо переміщених осіб подали заяви на продовження держдопомоги. Коли будуть виплати ВПО – розповіли в уряді.

Станом на зараз до органів соціального захисту населення надійшло вже понад 90 тисяч заяв ВПО на продовження отримання державної допомоги. На даному етапі близько 66% з них вже опрацьовано, а 34% перебувають у роботі.

Про це йшлося на щотижневому засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук, – передає з посиланням на Мінреінтеграції НСН

Коли будуть виплати ВПО

Зазначається, що у першому періоді березня на виплати для 671 тисячі ВПО було спрямовано загалом 1,4 мільярда гривень. Таким чином, внутрішньо переміщені особи, яким виплати були продовжені автоматично з першого числа поточного місяця, отримають кошти найближчим часом.

Цього місяця виплата допомоги для ВПО відбудеться ще 21 та 28 березня.

Тобто, внутрішні переселенці, котрі подали заяви, у разі їхнього схвалення отримають виплати до кінця поточного місяця.

Щоб подати заяву на продовження отримання державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, звертайтеся до органів соціального захисту населення у вашій громаді або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) вашого району, – нагадують у Мінреінтеграції

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