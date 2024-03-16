Чому в Україні затримують виплати переселенцям – коли надійдуть кошти

В Україні затримують виплати переселенцям. За словами представників Міністерства соціальної політики, українці обов’язково отримають свої кошти, але з невеликим запізненням.

Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, причина, через яку деяким переселенцям нададуть фінансову підтримку лише під кінець місяця, проста: виплати їм продовжують не автоматично, а на підставі заяв. Передає НСН.

За інформацією відомства, органи соціального захисту загалом отримали 91,4 тисячі заяв. Майже 66% заяв уже опрацьовано, а ще 34% наразі досі опрацьовують.

Коли переселенцям виплатять гроші на проживання

“Тому нарахування коштів для ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 та 28 березня. Якщо ви подали заяву на продовження виплати, то кошти будуть зараховані до кінця місяця”, — заявили в Мінсоцполітики.

У відомстві також зазначили, що переселенці, які не подавали заяву на продовження виплат, ще можуть це зробити, оскільки термін подання заяв планують продовжити до 30 квітня.

“Це означає, що подавши заяву навіть у квітні, людина отримає гроші за березень та квітень включно. Якщо заява буде надана з 1 травня, то допомога призначатиметься з місяця звернення”, — пояснили у відомстві.

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