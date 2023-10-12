Будь-яке втручання у роботу лічильника – незаконне і тягне за собою відповідне покарання. Окрім суми штрафу на людину покладатимуть збитки підприємства. Про це пише Телеграф, передає НСН.

Втручання у роботу лічильника: яке покарання чекає споживачів

Повірка лічильників газу повернулась серед інших обов’язкових перевірок приладів обліку. Робиться вона коштом облгазів, без цього — нараховуватимуть по середніх показниках.

Якщо від повірки лічильника відмовитися, то це привід для співробітника облгазу скласти відповідний акт. Заважання у проведенні перевірки або недопуск представників комунальної служби до неї загрожує штрафом від 50 до 150 неоподатковуваних доходів громадян (ндг). Неоподатковуваний мінімум в цьому випадку — 17 грн. Тобто штраф можуть нарахувати на суму від 850 до 2550 грн.

Інші випадки накладання штрафу — за втручання в роботу лічильників. Це незаконне підключення облікового приладу, відновлення споживання газу, самовільна установка газових приладів, яких немає в документах, пошкодження лічильника чи пломби і встановлення магніту. За своє втручання чи демонтаж приладу обліку газу можна отримати від 850 до 3400 грн штрафу, що складає 50-200 ндг.

Однак адвокати зазначають, що суми штрафів в середньому можуть становити по 150 тисяч на одне домогосподарство, а іноді сягають 300 тисяч. Зазначимо, у разі виявлення порушення отримувач послуг має окрім самого “тіла” штрафу відшкодувати збитки. Наприклад, за втручання в роботу лічильника, збитки компенсуються за період з дня встановлення приладу обліку або пошкодженої пломби, але не більше чим за 12 місяців. При роботі несанкціонованого газопроводу цей період сягає 3 років збитків. Нараховують їх за граничними об’ємами споживання природного газу.

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