В Україні до кінця року планують об’єднати заклади вищої освіти – МОН

В Україні планують обʼєднувати заклади вищої освіти і до кінця року матимуть вже 6 таких обʼєднань по різних регіонах. Про це розповів Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України, передає НСН.

В Україні до кінця року планують об’єднати заклади вищої освіти

“Ми не хочемо це робити, щоб були якісь бунти, від викладачів або студентів. Це має бути за взаємною згодою, всі мають зрозуміти, що це вийде на краще і на благо обʼєднаного закладу. Але ми це будемо робити точково по країні. І вже до кінця цього року будемо мати щонайменше 6 таких обʼєднань у різних регіонах”, – зазначив Винницький.

Він додав, що також йдеться і про навчальне навантаження для викладачів. За його словами, воно буде скорочене для того, аби працівники вишу мали можливість займатися науковою роботою. Адже, за словами заступника міністра освіти, це дасть можливість зменшити навантаження працівників і хоч трохи зберегти колективи.

“От ми зменшимо навчальне навантаження викладачів і скажемо тим викладачам, що “ви маєте займатися науковою роботою”, це ж класно. Так і має бути. У нас велика кількість викладачів, які не займаються науковою роботою, давайте їх переведемо в педагогічні працівники. От тоді вони стають практиками і мають іншу систему навантаження, там 900 годин тощо. Це один із засобів, щоб трохи полегшити ситуацію”, – додав Винницький.

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