В Україні запровадять електронні акцизні марки – Мінцифри

В Україні запровадять електронні акцизні марки. Разом з цим, громадяни можуть самостійно перевіряти легальність продукції та захищати себе від підробок. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає НСН.

В Україні запровадять електронні акцизні марки

Згідно з правилами нового електронного акцизу, на кожному упакуванні алкогольних чи тютюнових виробів буде нанесений унікальний цифровий код.

У декілька кліків покупці зможуть перевірити легальність виробів та захиститися від підробок.

“Упровадження еАкцизу допоможе забезпечити контроль для споживачів і зробити ринок тютюну та алкоголю прозорішим”, — йдеться в повідомленні.

Коли розробка розпочне функціонування в Україні, громадяни у декілька простих кроків зможуть перевірити справжність товару:

Відскануйте код через застосунок “Дія”. “Дія” покаже інформацію, яку можна порівняти з фактичним товаром. Повідомте про фальсифікат у застосунку в разі виявлення.

Над створенням проєкту працюють фахівці з Мінцифри, Міністерства фінансів та Державної податкової служби.

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