В Україні запровадять електронні акцизні марки – Мінцифри

В Україні запровадять електронні акцизні марки. Разом з цим, громадяни можуть самостійно перевіряти легальність продукції та захищати себе від підробок. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації, передає НСН.
В Україні запровадять електронні акцизні марки
Згідно з правилами нового електронного акцизу, на кожному упакуванні алкогольних чи тютюнових виробів буде нанесений унікальний цифровий код.
У декілька кліків покупці зможуть перевірити легальність виробів та захиститися від підробок.
“Упровадження еАкцизу допоможе забезпечити контроль для споживачів і зробити ринок тютюну та алкоголю прозорішим”, — йдеться в повідомленні.
Коли розробка розпочне функціонування в Україні, громадяни у декілька простих кроків зможуть перевірити справжність товару:
- Відскануйте код через застосунок “Дія”.
- “Дія” покаже інформацію, яку можна порівняти з фактичним товаром.
- Повідомте про фальсифікат у застосунку в разі виявлення.
Над створенням проєкту працюють фахівці з Мінцифри, Міністерства фінансів та Державної податкової служби.
Раніше ми писали: Окупанти обстріляли ТЕС 22 лютого: поранено 6 енергетиків