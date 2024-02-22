Окупанти обстріляли ТЕС 22 лютого: поранено 6 енергетиків

Окупанти обстріляли ТЕС 22 лютого. Повідомляють про поранених співробітників, передає НСН.

Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовують наслідки атаки.