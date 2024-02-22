Окупанти обстріляли ТЕС 22 лютого: поранено 6 енергетиків

Окупанти обстріляли ТЕС 22 лютого. Повідомляють про поранених співробітників, передає НСН.
Сьогодні росія атакувала прифронтову ТЕС: шістьох наших колег поранено, – йдеться в офіційному повідомленні ДТЕК
Енергетикам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Також серйозно пошкоджено обладання теплоелектростанції. В ці хвилини ліквідовують наслідки атаки.
З початку цього опалювального сезону теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні ворогом близько 40 разів. Продовжуємо робити все можливе, щоб українці були зі світлом та теплом, – йдеться у повідомленні ДТЕК
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