В Україні побільшало роботи: в яких областях найактивніше шукають співробітників

Експерти відзначають помітне збільшення пропозицій щодо працевлаштування в Україні у другій половині 2023 року. Втім, водночас на ринку праці зберігаються серйозні перекоси.

Про це в ефірі телемарафону розповіла експертка з працевлаштування Валентина Бардадим, передає НСН.

В Україні побільшало роботи

Найактивніше роботодавці шукають співробітників у Києві та Київській області, у Дніпрі, а також на Львівщині та Одещині. За словами експертки, чималу роль відіграв сезонний фактор.

“Осінь-зима – (це час, коли. – Ред.) бізнеси взагалі починають трошки оживати. Входимо до такого бізнес-активного сезону… Тому кількість вакансій справді збільшилася. І навіть у порівнянні з лютим 2022 року більша кількість вакансій була розміщена на початку осені 2023-го. Якщо не помиляюся, там показник становив близько 105 тисяч вакансій, які опублікували роботодавці. Це дуже велика цифра, і це не може не тішити – бізнеси ще активніше починають відкривати вакансії, а не скорочувати. А у співробітників, які шукають роботу, (з’являється. – Ред.) більше можливостей працевлаштуватися”, – зазначила Бардадим.

Проте кадровики провели дослідження, яке показало: підвищений попит спостерігається далеко не на всі професії. Роботодавцям найгостріше не вистачає кадрових військових, медиків, представників робітничих професій, а також вузькопрофільних фахівців із деяких інших сфер.

У ІТ водночас виникла дуже висока конкуренція, хоча зарплати залишаються високими. Так, конкуренція у цій сфері у 20 разів перевищує середню по країні, а ситуація змінюється чи не щотижня. Якщо порівнювати статистику за місяцями, то за деякими посадами в ІТ кількість відгуків на вакансії змінюється на 30%, фіксують експерти.

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