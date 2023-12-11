В Україні злетіли ціни на деякі фрукти: причина здорожчання

В Україні за рік здорожчали майже всі фрукти. Найбільше зросли ціни на яблуко – загалом на 42%. Окремі сорти подорожчали аж на понад 50% за рік. Про це йдеться в матеріалі East Fruits, передає НСН.

В Україні злетіли ціни на деякі фрукти

На думку економіста інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН ФАО Андрій Ярмак, головною причиною зростання стала незвичайна ситуація на світовому ринку яблука.

“Можна відзначити збіг одразу низки подій, кожна з яких призвела до зростання цін на яблуко в Європі та світі загалом. Насамперед – це різке зниження виробництва яблука в Євросоюзі, яке збіглося з другим до ряду роком порівняно невисокого врожаю яблука в Китаї та різким падінням урожаю яблука в Індії”, – сказав Ярмак.

Друга причина — низькі перехідні запаси яблука у фруктосховищах Європи на початок сезону, що одразу встановило високий стартовий рівень цін. Третя – це різке зростання попиту на яблучний концентрат у світі, який також збігся з падінням урожаю апельсинів у Бразилії та зниженням виробництва апельсинового концентрату.

Незважаючи на різке зростання цін, яблуко, як і раніше, залишається найбільш доступним фруктом для українців з великим відривом від інших товарів цієї групи.

На другому місці за подорожчанням за рік в Україні йде мандарин. Ціни на нього зросли рівно на третину.

Інші три види фруктів: апельсини, столовий виноград та банани подорожчали незначно – всього в середньому на 3-4% кожен. Це обумовлено високою базою для порівняння – адже минулого року апельсини були досить дорогими. Крім того, сезон апельсина лише починається.

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