В українських супермаркетах значно здорожчав сир. Зокрема, за період з вересня 2022 року до вересня-2023 “Український” жирністю 50% зріс у ціні на 117,95 грн/кг – до 412,2 грн. Про це повідомляє Асоціація виробників молока, предає НСН.

В супермаркетах значно здорожчав сир: скільки доведеться платити

В Асоціації виробників молока зазначили:

найнижча ціна – на сир “Український” ваговий – 186,9 грн/кг;

найвища – від компанії “Шостка”, 591,11 грн/кг.

Середня ціна сиру “Маасдам” жирністю 45% вітчизняного виробництва склала 516,26 грн/кг. Що одразу на 138,02 грн перевищує торішню ціну.

При цьому, наголошується, імпортний “Маасдам” у середньому дешевший, ніж український. Так, у супермаркетах його продають у середньому по 483,25 грн/кг, що на 6,39% дешевше від вітчизняного.

Загалом же, зазначається, найнижчий цінник – на ваговий “Маасдам жорсткий”, 245 грн/кг. Найвищий – на Маасдам під лейблом Metro Chef, який коштує 852,67 грн/кг.

Сир “Гауда” жирністю 45% здорожчав на 77,89 грн/кг – до 387,87 грн. “Найдешевший сир виробництва “Кременець” продається за 228,7 грн/кг. Найдорожча “Гауда” реалізується під лейблом “Ашан” і коштує 635,17 грн/кг”, – розповіли в Асоціації.

Чому зросли ціни

За словами фахівців, імовірно, ця ситуація виникла через відчутну дефіцитність сировини, яку сировари відчували протягом останніх двох місяців. Саме тому вони були вимушені підвищувати закупівельні ціни на сире молоко, що в результаті вплинуло на подорожчання готової продукції.

“Тому навіть певні імпортні сири залишаються конкурентноздатними в ціні на полицях українських супермаркетів”, – констатували в Асоціації.

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