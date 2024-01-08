Українцям на телефони надходять небезпечні повідомлення: про що йдеться і як уберегтися

Українцям масово надходять SMS нібито від “Укрпошти”, але насправді це нова схема шахрайства. У повідомленні йдеться, що посилка не може бути доставлена, адже не вказано номер будинку, тому потрібно актуалізувати інформацію про доставку.

У цій же СМС є посилання, на які нібито слід перейти користувачеві. Насправді, вони ведуть не на сайт “Укрпошти”, а на ресурси зловмисників, повідомляє “Телеграф”, передає НСН.

Українцям на телефони надходять небезпечні повідомлення

Подібні повідомлення почали масово надходити українцям останніми днями. Зазначимо, що їх зміст може відрізнятись у різних користувачів. За непідтвердженими даними, за цією схемою стоять російські ботоферми.

Небезпечні SMS можуть надходити нібито від державних установ. Але всі вони матимуть посилання на сайти. Тому не варто переходити ними.

Використовуйте лише офіційні програми та сайти. Інакше зловмисники можуть заволодіти конфіденційною інформацією та отримати доступ до банкінгу, а отже – до ваших грошей. Якщо дані були скомпрометовані, одразу ж заблокуйте платіжні картки та повідомте про це банк. У разі крадіжки коштів звертайтесь до правоохоронних органів.

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