Українці ризикують отримати фальшиві гроші: що робити з підробленою купюрою – Валерій Строчков

Українці ризикують отримати фальшиві гроші, наприклад, на здачу в магазині або на базарі. Фальшивомонетники навчилися віртуозно підробляти гроші, але розпізнати підробку все ж таки можна. Про це повідомляє “Економіка України”, передає НСН.

Українці ризикують отримати у магазинах фальшиві гроші

В історії відомі випадки, коли під час війни в економіку країни для дестабілізації ситуації цілеспрямовано вкидали підроблені гроші. Чи спостерігається щось подібне зараз, під час повномасштабного вторгнення росії?

“Дійсно, є такі цікаві історичні факти. Під час Другої світової війни нацистське керівництво Німеччини намагалося використати друк англійських фунтів стерлінгів для дестабілізації економіки Великої Британії. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну ми враховуємо цю потенційну загрозу з боку агресора. Нацбанк постійно моніторить стан вилучення з обігу підроблених грошових знаків. За нашими оцінками, ситуація стабільна. У Нацбанку відсутня інформація щодо російського сліду в прецедентах підробки української валюти. Вилучення з обігу фальшивих грошових знаків навіть зменшилося у порівнянні з довоєнним роком. Тобто протягом 2022-2023 років ми не виявили жодної небезпечної підробки”, – повідомляє начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков.

Які саме підробки вважають небезпечними?

Такими вважаються поліграфічні підробки, які теоретично можна виготовити у великій кількості і у промислових масштабах. З таким явищем, наприклад, ми зіткнулися у 2017 році, коли вилучили 10,4 тис. штук підроблених банкнот. Переважно це були банкноти 500 грн зразка 2006 року (61% від загальної кількості вилучених).

Тоді ми зіткнулися з доволі небезпечною поліграфічною підробкою. На тих банкнотах зімітували декілька машинозчитувальних елементів захисту, використовували способи друку, подібні до оригіналу. Реагуючи на ситуацію, ми оперативно повідомили правоохоронців, провели робочі наради зі Службою безпеки України.

Вочевидь, правоохоронні органи належно спрацювали, бо протягом наступних років вилучення цих банкнот з обігу майже припинилося, хоча зрідка такі підробки інколи ще вилучають. В Україні відбулися окремі затримання щодо збуту, але на лабораторію чи майстерню, яка виготовляла ці підробки, не вийшли. Бо, ймовірно, їх завозили в Україну.

Як зловмисники збувають фальшиві гроші і якими є точки входу таких підробок в обіг?

Таке розслідують правоохоронці. Як свідчить їхня практика, зазвичай певні партії підроблених банкнот зловмисники закуповують у першої лінії фальшувальників. Раніше вони навіть пропонували свій товар у телеграм-каналах. У 2021 році там було багато пропозицій купити нібито «якісні підробки, що не відрізняються від оригіналу».

“Фальшувальники збувають свій товар за ціною, скажімо, 30% від номінальної, а кожен дилер шукає свої шляхи збуту. Місцем, де вони найчастіше намагаються запустити в обіг підроблені банкноти, зараз є базари. Під час нашої інформаційної кампанії ми проводили навчальні заходи для великих торговельних мереж і їхній персонал вже навчений, як розпізнавати підроблені купюри, тому зловмисники стали більш обережними і віддають перевагу базарам. Там треба бути надто уважними, розраховуючись готівкою”, – заявив Валерій Строчков.

Наявна система захисту за коректного налаштування дозволяє гарантовано відкидати сумнівні банкноти на рівні терміналу або банкомату. Тобто тут встановлено надійний кордон.

Що робити з підробленою купюрою, якщо така трапилася, підприємствам торгівлі або громадянам — доведеться примиритися із втратою грошей?

Так, законодавство не передбачає відшкодування підробленої банкноти, зрозуміло, що ці гроші потенційно втрачені. Але під час інтерв’ю чи навчальних вебінарів ми завжди наголошуємо, що підозрілу готівку не варто передавати далі, а краще віднести у банк, який спрямує її до НБУ для проведення безкоштовного дослідження. Якщо банкнота виявляється справжньою, її вартість відшкодують, якщо підробленою, її просто вилучать.

До речі, бувають випадки, що справжні банкноти потрапляють під вплив певних хімічних речовин, наприклад, під час прання, і починають світитися в ультрафіолеті. Через це лічильник її не пропустить, на касі не беруть і у громадян можуть виникнути підозри, що вони зіткнулися з підробкою. У такому разі варто звернутися до будь-якого банку або відділів Нацбанку в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові, Хмельницькому, щоб обміняти таку банкноту.

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