Україна вперше за всю історію проходить опалювальний сезон на власному газі – Шмигаль

У поточному опалювальному сезоні Україна використовує лише газ власного видобутку для опалення, що є першим в історії країни. Про це в ефірі телемарафону розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

Україна вперше за всю історію проходить опалювальний сезон на власному газі

Досягти цього вдалося за рахунок того, що “Нафтогаз України” та державне підприємство “Укргазвидобування” збільшили обсяги видобутку на 11%. А також відкрили нові свердловини видобутку газу досить великого обсягу.

“Зараз у наших сховищах близько 10 млрд кубічних метрів газу. І ми дійсно проходимо цей опалювальний сезон на газі виключно українського видобутку”, – розповів глава уряду.

Нові газові свердловини

Протягом минулого року в Україні активно проводили відкриття газових свердловин, що забезпечило значні обсяги видобутого газу. Було запущенно:

свердловину, здатну забезпечувати 150 тис. куб. м газу на добу;

дві високодебітні свердловини, що разом дають майже 500 тис. кубометрів блакитного палива на добу;

яка забезпечує 340 тис. куб. м газу на добу;

що забезпечує понад 460 тис. куб. м газу на добу;

Скільки потрібно буде платити за газ за січень

Щодо оплати газу для населення в січні в Україні, тарифи залишаються незмінними в порівнянні з попередніми місяцями. Таким чином, вартість газу для домогосподарств не зросла, і суми в платіжках за звичайними витратами також залишаються сталими.

Однак у різних постачальників тарифи можуть варіюватися в межах від 7,7 до 9,99 грн за кубометр, оскільки в Україні немає єдиного тарифу. Більшість українців користуються послугами “Нафтогазу” і платять 7,96 грн за кубометр газу. За споживання 9,9 кубометра (що відповідає соціальній нормі для трьох осіб, які користуються лише плитою) в січні вони оплатять 78,8 грн. Важливо врахувати, що додатково нараховується плата за доставку газу, розмір якої різний у різних регіонах.

Які тарифи виставили постачальники

“ЕРУ Людям” виставив тариф у 7,7 грн за кубометр;

“Енерджі трейд груп” – 7,799 грн за кубометр;

“Тернопільоблгаз збут” – 7,96 грн за кубометр;

“Прикарпатенерготрейд” – 7,98 грн за кубометр;

“Полтавагаз збут” – 7,99 грн за кубометр;

“Галнафтогаз” ПП “Окко контракт” – 7,99 грн за кубометр;

“Львівенергозбут” – 8,2 грн за кубометр;

“Київські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

“Дніпровські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

“Асканія енерджі” – 9,95 грн за кубометр;

“Ритейл Сервіс” ТМ “СвітлоГаз” – 9,99 грн за кубометр.

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