У Вінниці тварини допомагають в реабілітації військових: як працює цей метод (фото)

У Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні імені Ющенка проводять курси анімалотерапії. Такий вид реабілітації допомагає військовим подолати стрес. Комплексну програму курсу складають психологи. Про це йдеться на сторінці лікарні, передає НСН.

У Вінниці тварини допомагають в реабілітації військових

В анімалотерапії використовуються символи тварин: образи, малюнки, казкові герої, іграшки, а також справжні тварини, спілкування з якими безпечне. Крім того, як зазначають у медзакладі, спілкування з тваринами покращує настрій.

“Тварина дуже чутлива, вона не засуджує, не дає оцінок чи порад, що дуже гостро сприймається особливо коли людина травмована, в стані ПТСР, повернулася зі фронту або готується знов до бойових дій, була поранена чи просто знаходиться у стані дефіциту енергії або позитиву”, — зазначають в медзакладі.

Головна мета терапії — відволікти воїнів та їхніх близьких від наслідків бойових дій та знизити рівень стресу.

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