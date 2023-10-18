Псевдоочільник Маріуполя олег моргун визнав, що 156 зруйнованих росіянами багатоквартирних будинків досі залишаються із розкритими покрівлями. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає НСН.

У Маріуполі майже 200 будинків без даху: росіяни визнали, що не готові до зими

“Звичайно, цифра зменшена. Повну неготовність міста до зими колаборантам довелося визнати після шквалу скарг людей. Адже приховувати правду стало просто неможливим. Ось, жителі будинку по вулиці Гонди, 48а повідомляють, що у них досі обрізані труби опалення, обіцяний ремонт ніхто не робить, а на вулиці вже холодно”, – йдеться у повідомленні.

А мешканці мікрорайону “Східний” також пишуть, що у квартирах дуже холодно, а опалення ніхто не обіцяє. Через аварійні дахи у квартирах сирість, відклеюються навіть шпалери.

“Усі обіцянки окупантів про готовність до опалювального сезону виявилися черговим фейком. Маріупольцям вже другу зиму залишається сподіватися лише на теплу зиму”, – наголосили у міськраді.

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