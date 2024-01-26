У магазинах різко змінили ціни на популярний овоч: чим це зумовлено

В Україні дорожчають помідори. Так, 26 січня супермаркети продають червоні томати в середньому по 100,19 грн/кг, що майже на 14 грн перевищує середню ціну грудня-2023. Причина зростання вартості овочу – помітне збільшення попиту при суттєвому скороченні пропозиції.

Про це повідомили в EastFruit. Там зазначили: йдеться насамперед про продукцію імпортного виробництва. Передає НСН.

У магазинах різко змінили ціни на популярний овоч

“Постачання даної продукції з Туреччини були нестабільними і в менших обсягах. Як наслідок, імпортні томати на сьогоднішній день надходять у продаж у середньому на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня”, – йдеться в повідомленні.

При цьому підкреслюється: томати з місцевих комбінатів у продаж практично не надходили. Причиною цього є сезонний чинник.

Скільки коштують помідори у супермаркетах

26 січня великі мережі супермаркетів продають червоні помідори по 100,19 грн/кг. Що майже на 14 грн перевищує середню ціну грудня-2023 – за даними “Мінфіну”, тоді вони коштували 86,27 грн/кг.

Окремі мережі виставили ціни у діапазоні від 89,9 до 117 грн/кг. Зокрема:

Metro – 103,9 грн/кг;

Novus – 89,99 грн/кг;

Varus – 89,9 грн/кг;

Megamarket – 117 грн/кг.

Подорожчали й помідори сливка. Їхня вартість зросла майже на 8 грн/кг – із середніх 105 до 112,9 грн/кг.

У супермаркетах їх продають за 99,9-139 грн/кг. Так:

Auchan – 99,9 грн/кг;

Varus – 109,9 грн/кг;

Novus – 129 грн/кг.

Також зросли ціни на рожеві помідори – із середніх 97,44 до 142,45 грн/кг. Таким чином, здорожчання перевищило одразу 45 грн. У супермаркетах їх продають по:

Auchan – 129 грн/кг;

Metro – 155,9 грн/кг.

Здорожчали не лише помідори

Як пояснив нардеп від “Слуги народу” Данило Гетманцев, на зростання цін на картоплю вплинула низка факторів. Зокрема:

скорочення пропозиції;

низька якість посадкового матеріалу та врожаю;

недостатність потужностей для зберігання.

Ба більше, зазначив він, здорожчання продовжується. Що спричиняє необхідність нарощування ввезення цього овочу з-за кордону.

“За оцінками профільних фахівців, ціни на картоплю зараз перебувають на історично рекордних рівнях. Обумовлюючи поточну доцільність нарощування її імпорту із сусідніх країн ЄС”, – йдеться в повідомленні.

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