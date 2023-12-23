Законодавство про заборону використання та продажу піротехніки вступило в силу 6 грудня, проте Інформатор знайшов десятки відповідних оголошень про продаж, у тому числі – і в Києві. Продавці товару йдуть на хитрість, яка, на їхню думку, убезпечить від неприємностей з законом. Передає НСН.

У Києві заборонені петарди тепер продають під виглядом засобу для відлякування лисиць

Тепер, за задумом продавців, замість елементу новорічних розваг петарди перетворилися на “засіб для відлякування диких тварин”. Так, продавець, нібито, з Чернігова пише в оголошенні, що продає вироби “для полігонів ЗСУ”, а в якості їхнього призначення зазначає: “пугач для диких тварин і рибалки”. Інший продавець, що зазначив в якості пункту відправлення товару СМТ Покотилівка Харківської області, пише “розваги”, але все ж додає – його товар “відлякує лисиць”.

В самому Києві продають “бомби-хлопавки”, що вибухають з їдучим запахом, схожим на тухлі яйця. В описі під товаром зазначено, що такі бомби у вигляді пакетиків треба зім’яти, потрусити на тверду поверхню. Далі пакет почне роздуватись і розірветься “зі звуком справжньої петарди”.

Інтернет-ділки встановлюють мінімальну суму продажів у 100 грн, і часто просять не турбувати їх дзвінками, а замість цього писати в особисті повідомлення. Зазначимо, що мова йде саме про сезонні продажі, оскільки оголошення створювались саме напочатку та в середині грудня.

Чи законно купити/продати піротехніку?

Деякі продавці не дарма зазначають, що їхня піротехніка призначена для використання Збройними силами. Річ у тім, що в Законі про використання піротехніки, що запрацював з 6 листопада і об’єднує правки в декілька інших нормативних актів, прямо говориться, що заборона не поширюється на використання піротехніки ЗСУ, Нацполіцією та аварійно-рятувальними службами. Так що продавці, схоже, шукають легальну лазівку для продажу.

Зазначимо, що в законі прописана заборона на використання піротехнічних виробів, що можуть бути використані під час розважальних заходів. Мова про петарди кількох класів: F2, F3 та F4. Перший клас, або F1, – це, фактично, звичайна хлопавка, яку можна використовувати всередині приміщення. Але одночасно законодавці прописали і заборону на продаж (а звичайні хлопавки ще й заборонили продавати дітям, меншим за 16 років). Відтак, продавці все одно ризикують нарватися на неприємності з законом.

“Щодо порушників заборони на використання салютів, феєрверків та петард застосовуються санкції, як адміністративного, так і кримінального характеру. Але давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших. Реакція на ігнорування заборони буде жорсткою та безкомпромісною”, – обіцяє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

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