На Закарпатті люди у військовій формі, ймовірно, представники ТЦК, на блокпості викрали чоловіка з автомобіля. При цьому в транспорті залишили його жінку з дитиною, які у розпачі і розповіли ситуацію, що з ними трапилась. Нардеп Георгій Мазурашу вважає такі дії військових незаконними і звертається публічно до головкома Залужного та президента Зеленського вимогою зупинити таке беззаконня. Передає НСН.

Про це він написав у своєму Facebook, де у подробицях описав ситуацію. Він просить міністра оборони Рустема Умерова та головкома ЗСУ Валерія Залужного звернути увагу на ТЦК, які фактично стали “бандитами”.

“Військові силою витягли чоловіка з автомобіля. Дружина з дитиною залишилася на трасі і не могли зв’язатися з чоловіком. Телефон у чоловіка, ймовірно, забрали. Українка чекала на чоловіка до вечора біля ТЦК. У поліції їй нібито порадили не писати заяву, мовляв, це все і ні до чого не приведе”, – пише нардеп від “Слуги народу” Мазурашу.

Він додає, що “за викрадення людей та незаконний відбір речей (ймовірно, у чоловіка відібрали телефон – ред.) нікого не покарали. А значить, “система говорить “можна” займатися беззаконням, хоч би що там говорив публічно наш президент”, додав він.

ТЦК на Закарпатті викрали чоловіка на блокпості, незважаючи на жінку і дитину, які залишились в авто

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