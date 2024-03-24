Скасування пенсійних виплат: чому пенсіонери можуть залишитись без грошей

В Україні зафіксовані випадки скасування пенсійних виплат після виїзду громадян за кордон.

Про це розповідають представники благодійного фонду “Право на захист”, передає НСН.

Відповідно до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, виплата пенсій припиняється за таких підстав:

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання пенсії через відділення поштового зв’язку протягом шести місяців підряд;

в інших випадках, передбачених законом, наприклад закінчення терміну навчання дітей, що отримують пенсію в разі втрати годувальника;

невизнання пенсіонера особою з інвалідністю;

працевлаштування особи, яка одержує пенсію за вислугу років, на роботу за посадою, яка дає право на пенсію за вислугу років.

Як відновити пенсію після скасування виплат

Термін відновлення пенсії після виявлення обставин, що призвели до її припинення, та за умови її відновлення становить десять днів. У випадку, якщо отримувач пенсії не знає причину припинення пенсійних виплат, йому потрібно звернутися з письмовим запитом до Пенсійного фонду (ПФУ) і встановити ці причини.

Це необхідно для того, щоб отримати офіційну відповідь, яка може бути оскаржена, зокрема, в судовому порядку. Заяву можна подати, зокрема, через вебпортал ПФУ у особистому кабінеті за посиланням.

Якщо пенсійні виплати не надходять на поточний рахунок упродовж одного року, уповноважений банк повинен повідомити про це відповідному органу Пенсійного фонду не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі обставини. Отримувач має подати заяву до ПФУ. Крім того, орган припиняє перерахунок пенсії в разі виключення банку з переліку уповноважених банків.

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