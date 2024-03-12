Як змінились пенсійні виплати після підвищення зарплати – ПФУ

Пенсійний фонд України (ПФУ) розкрив дані щодо середньомісячної заробітної плати в країні за 2023 рік. Відомо, як змінились пенсійні виплати після підвищення зарплати. Про це йдеться в одному з управлінь ПФУ, передає НСН.

Як змінились пенсійні виплати після підвищення зарплати

За даними фонду, оприлюднений показник середньої заробітної плати дорівнював 14,308 тис. грн, з якої сплачені страхові внески і яку враховують для обчислення пенсії українців.

Завдяки цьому показнику можна дізнатися, яка середня зарплата була у три попередні роки (2021-й, 2022-й, 2023-й). Цю суму (за підрахунками — 13,559 тис. грн) беруть у формулу розрахунку пенсійних виплат, що призначаються цьогоріч.

Щоб визначити основний розмір пенсії за віком тим, хто іде на пенсію у 2024 році, необхідно середню зарплату за три попередні роки призначення пенсії помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплатні та на коефіцієнт страхового стажу (Зп = Зс x Кз).

У Пенсійному фонді пояснюють, що доки був невідомий показник середньої зарплати, громадянам, які виходили на “заслужений відпочинок” у січні-лютому 2024-го, брали показник за 2020-2022 рік. Однак з 1 березня новопризначені пенсійні виплати автоматично перерахували.

“У результаті майже півтори тисячі мешканців Полтавщини відчули підвищення пенсійних виплат, у середньому, на 346 грн”, — зазначають в одному з управлінь ПФУ.

Показник середньої зарплати за 2023 рік застосовують також для обчислення мінімальних пенсійних виплат “чорнобильців”. Йдеться про пенсії з інвалідності з числа ліквідаторів:

60 % — для ІІІ групи;

80 % — для ІІ групи;

100 % — для І групи.

Таким чином, з 1 березня поточного року загальний розмір пенсії з інвалідності з усіма надбавками у ліквідаторів має становити:

з інвалідністю ІІІ групи — не може бути нижчий, ніж 8585 грн (+559 грн);

з інвалідністю ІІ групи — 11 446,7 грн (+745 грн);

з інвалідністю І групи — 14 308,4 грн (+930 грн).

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