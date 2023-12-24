ПТСР у військових та цивільних: як з ним боротися

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може виникнути як у військових, так і в цивільних після травматичних для психіки подій. Про це повідомляє Національна служба здоров’я, передає НСН.
ПТСР у військових та цивільних
ПТСР – це порушення психологічного стану, що може розвитися після пережитих травматичних подій. Стресовий розлад буває у людей різного віку та статі. Симптоми розладу можуть виникати в короткий або тривалий період після травматичної події. Зазвичай вони з’являються протягом трьох місяців.
Головні симптоми: гіперзбудженість, перепроживання травматичних подій, проблеми із пам’яттю та емоційною сферою.
У кого буває ПТСР:
- ветерани війни, військові;
- цивільні, які перебували або все ще перебувають в зоні бойових дій;
- жертви сексуального та фізичного насильства;
- полонені та жертви катування;
- свідки терактів;
- люди, які перебували в зоні стихійного лиха;
- люди, які знаходяться в кризових ситуаціях, що можуть травмувати психіку.
Чи можна вилікувати ПТСР
Фахівці наголошують, що посттравматичний стресовий розлад підлягає лікуванню. У разі появи перших симптомів потрібно як можна швидше звернутися до сімейного лікаря. Перед початком лікування лікар повинен провести ретельну перевірку, а потім спрямувати до психолога чи психіатра.
Зазначимо, ПТСР піддається лікуванню навіть через багато років після травмуючої події, тому ніколи не пізно звернутися по допомогу.
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