23 грудня на Чернігівщині російський дрон атакував цивільних під час роздачі хліба в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

Про це повідомила Нацполіція, передає НСН.

Коли цивільним роздавали хліб у центрі села, окупанти здійснили атаку з дрона. Люди не постраждали, але осколками посікло легковий автомобіль з хлібом.

Поліція закликала жителів прикордоння евакуюватися до безпечніших громад вглиб області.

Правоохоронці задокументували наслідки російських атак. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

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