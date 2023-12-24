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ВійнаЧернігів

На Чернігівщині російський дрон атакував цивільних під час роздачі хліба

Журналіст
На Чернігівщині російський дрон атакував цивільних під час роздачі хліба1

23 грудня на Чернігівщині російський дрон атакував цивільних під час роздачі хліба в одному з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

Про це повідомила Нацполіція, передає НСН.

Коли цивільним роздавали хліб у центрі села, окупанти здійснили атаку з дрона. Люди не постраждали, але осколками посікло легковий автомобіль з хлібом.

Поліція закликала жителів прикордоння евакуюватися до безпечніших громад вглиб області.

Правоохоронці задокументували наслідки російських атак. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

На Чернігівщині російський дрон атакував цивільних під час роздачі хліба2

На Чернігівщині російський дрон атакував цивільних під час роздачі хліба

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