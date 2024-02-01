Погода в Україні на лютий: очікуються коливання температури – синоптик

В лютому очікується помірно тепла погода в Україні, проте характеризуватиметься нестабільністю. Починаючи з другої половини місяця, температура часто перевищуватиме нульовий показник. Про це розповів синоптик Ігор Кибальчич, передає НСН.

Погода в Україні на лютий: очікуються коливання температури

За словами синоптика, частими явищами будуть вторгнення арктичного морозного повітря, хуртовини, штормові вітри та локальні грози.

Температура повітря в середньому за місяць становитиме -2…+4 °С, що приблизно на 2-5 °С вище за норму. Кількість опадів буде достатньою, місцями у 2-3 рази вищою за кліматичну норму.

Найтепліше у лютому в Україні буде у центральних, південних та західних областях. На початку місяця на Одещині та у Криму стовпчики термометрів сягатимуть +10 °С і вище, а ближче до середини лютого не виключені значення +15…+20 °С в окремі дні. На сході, півночі і на Поліссі буде прохолодніше.

Очікуються короткочасні періоди зниження температури, але без значних морозів. Сніг передбачаються переважно у західних, північних та східних регіонах, тоді як на півдні та в Криму очікується переважно дощ. В окремі дні можливі пориви вітру від 15 до 22 м/с.

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