Передача показників електроенергії: як і коли це потрібно зробити

Українцям слід передавати показання лічильників електроенергії в період з 28 лютого по 3 березня, щоб вони були враховані при розрахунках за енергоспоживання на 1 березня. Якщо це зробити пізніше, то розрахунки будуть проведені на основі середньодобового обсягу споживаної електроенергії.

Портал “Мегават” зазначає, що найпростіше передавати показання однотарифних приладів обліку, передає НСН.

Передача показників електроенергії

Двотарифний лічильник

Двотарифний лічильник рахує світло вдень та вночі. Денна зона оплачується у повній вартості і триває з сьомої ранку до 23 вечора, нічна зона — інші години і обходиться в половину дешевше.

Варто дізнатися, яким чином маркуються денна та нічна зона. Це має бути зазначено в інструкції до приладу, однак найчастіше позначено Т1 — денний тариф Т2 — нічний тариф. Кожна кількість кіловат, спожитих у рамках тарифу, записується окремо. В розрахунок беруться цифри розташовані перед комою без нулів попереду.

Як передати показання тризоннного лічильника

Ситуація з цим лічильником майже така сама як із попереднім, тільки тут три зони замість двох. Пікове навантаження з коефіцієнтом 1,5 рахується в два часових проміжки з 8 до 11 ранку та з 20 до 22 вечора. Напівпік, який оплачується зі звичайною вартістю, рахується з 7 до 8 ранку, з 11 дня до 20 вечора та з 22 до 23. Період з 23 до 7 ранку рахується з коефіцієнтом 0 і 4. Позначення тут можуть мати також той самий вигляд:

Т1 на піковий час

Т2 на напівпіковий час

Т3 на ніч.

Записувати показання потрібно окремо для кожної зони. Аналогічно використовуються тільки цифри, розташовані до коми без нулів попереду.

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