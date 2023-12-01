Як сплатити за газ через термінал – пояснення Нафтогаз

У Нафтогаз пояснили, як можна сплатити за газ через термінал та отримати квитанцію про оплату. Про це йдеться на сторінці компанії у Facebook, передає НСН.

Як сплатити за газ через термінал

У публікації експерти пояснили, що передавати показання з лічильників можна, зокрема, онлайн. Це можливо зробити наступним чином:

В особистому кабінеті на офіційному порталі Нафтогазу;

За прощеною системою на офіційному порталі Нафтогазу;

Через СМС-повідомлення на номер 4647;

Через Viber;

Через Facebook;

Через Telegram.

При цьому в коментарях експерти Нафтогазу пояснили, що також це можна зробити через термінали EasyPay. Таким чином є можливість також одразу (паперову версію платіжки. Як це зробити:

У рядку пошуку у верхній частині екрана термінала ввести “Нафтогаз”; Обрати послугу “Нафтогаз (рахунок на сплату)” (також можна обрати цю послугу в категорії “Комунальні платежі”); Ввести номер особового рахунка та вписати прізвище клієнта (це повинно бути прізвище власника особового рахунка); На екрані з’явиться інформація за вказаним рахунком; Для отримання паперової версії платіжки, потрібно обрати функцію “Друкувати”; Забрати надрукований рахунок під екраном термінала.

Тарифи на газ в Україні

Варто нагадали, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на низку комунальних послуг під час воєнного стану. Зокрема, це стосується газу. Тому за листопад за газ громадяни платитимуть стільки, скільки й раніше. Більшість українців є клієнтам Нафтогазу: там діє фіксований тариф в розмірі 7,96 гривні за кубічний метр. Що стосується інших постачальників, то там ціни різні. Вартість коливається від 7,70 до 9,99 гривні за кубічний метр. У постачальників такі тарифи:

ТОВ “ЕРУ ЛЮДЯМ” – 7,70 гривні за кубічний метр;

ТОВ “ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП” – 7,799 гривні за кубічний метр;

ТОВ “ГК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ” – 7,96 гривні за кубічний метр;

ТОВ “ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД” – 7,98,

ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ” – 7,99 гривні за кубічний метр;

ТОВ “КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” (YASNO) – 8,46 гривні за кубічний метр;

ТОВ “ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ” (YASNO) – 8,46 гривні за кубічний метр;

ТМ “СвітлоГаз” (ТОВ “РИТЕЙЛ СЕРВІС”) – 9,99.

Варто підкреслити, що в Нафтогазу фіксований тариф наразі встановлено до 1 травня 2023 року. Це значить, що тарифи, скоріше за все, не підніматимуть до квітня 2024 року. Про це раніше також казав Олексій Чернишов, очільник правління НАК “Нафтогаз України”. Це значить що під час цього опалювального сезону платіжки українців точно не будуть зростати. Що стосується цін після квітня, то наразі немає точних прогнозів.

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