Окупанти скаржаться на велику кількість бажаючих навчатися українською – ЦНС

На тимчасово підконтрольних військам територіях України, попри тиск з боку окупантів, багато учнів обирають для навчання державну – українську мову. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає НСН.

Окупанти скаржаться на велику кількість бажаючих навчатися українською

Представники окупаційних “адміністрацій” тимчасово дозволили ходити у школах на ТОТ на уроки української мови у разі наявності такої заяви від батьків.

Як з’ясувалося, кількість відповідних заяв щодо вивчення української більша, ніж очікували російські загарбники, зазначають у Центрі.

“Українці на тимчасово захоплених територіях навіть попри окупацію продовжують боротись за свою самоідентичність”, – йдеться у публікації.

У результаті в підконтрольному інтервентам регіоні виник брак надрукованих росіянами підручників української мови. Уточнюється, що в цих книжках вигадані розповіді про “братські народи” та подані спроби виправдати окупацію.

“Проте кількість примірників завезли на ТОТ набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову. Наразі окупаційна “адміністрація” поставила задача директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їх дитиною рідної мови”, – розповіли в ЦНС.

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