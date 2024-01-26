Завтра, 27 січня, в усіх областях очікується мокрий сніг, подекуди з дощем. Також попереджають про ожеледицю на дорогах, крім півдня. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає НСН.
Очікується мокрий сніг та ожеледиця: погода в Україні на завтра
“Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг, вдень на півдні країни з дощем, в західних областях помірний сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця”, – пише пресслужба.
Зазначається, що вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура:
- на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від -1 до +5 вдень;
- на півночі коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +1 вдень;
- на півдні коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +3 до +5 вдень;
- на сході коливатиметься від -1 до +1 вночі й від -1 до +2 вдень.
Погода в Києві та області
“Хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.”, – пише пресслужба.
Температура в області протягом доби від -3 до +2, а в Києві близько 0.
Сніголавинна ситуація
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується 26-28 січня – на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.
Також помірна сніголавинна небезпека очікується 26-28 січня – на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області.
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