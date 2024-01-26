Відбили 77 атак: що відбувається на фронті 26 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот другу добу. Про ситуацію на фронті 26 січня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 26 січня

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Комісарове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Роздолівка, Дружківка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області; Ставки Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони України відбили 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 25 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисниками відбили 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські оборонці відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів та ще по одній важливій цілі противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 990 російських окупантів, 8 танків, 16 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 1 крилата ракета, 20 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 380600 (+990) осіб,

танків ‒ 6265 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 11637 (+16) од,

артилерійських систем – 9082 (+15) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засоби ППО ‒ 660 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7033 (+0),

крилаті ракети ‒ 1845 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12064 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 1425 (+5).

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