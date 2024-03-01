НБУ випустив нову монету номіналом 5 гривень: як вона виглядає

Національний банк України випустив нову монету “Батьківське щастя” із номіналом 5 гривень, присвячену радості батьківства. Про це повідомили в НБУ, передає НСН.

НБУ випустив нову монету номіналом 5 гривень

У Національному банку зазначили:

монета виготовлена з нейзильберу (сплаву міді, нікелю та цинку);

у квітні буде введено в обіг срібну версію монети.

“Радість батьківства – особлива та ні з чим незрівнянна. Зараз для багатьох українців вона затьмарена війною та, попри все, вони обирають стати батьками. Адже діти – це щастя, наше продовження і майбутнє нашої України. І сьогодні, в перший день весни, Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету “Батьківське щастя”, – розповіли про закладений у нову монету сенс в регуляторі.

Як виглядає нова монета

На аверсі монети (лицьовій стороні) розміщені батьківські руки, що тримають ноги немовляти – “як символ довіри, захисту та кохання, що з’єднує сім’ю”.

На реверсі (зворотній стороні) зображено сплячу на хмарах серед іграшок дитину. Над нею – брязкальце, що сяє на тлі нічного неба “і дарує спокійні сни, почуття спокою і затишку”.

Де купити “Батьківське щастя”

Тираж монети – 100 тис. штук. Продаж її стартує 7 березня. Купити монету можна у сувенірній упаковці можна в інтернет-магазині НБУ, а також банках-дистриб’юторах:

Укргазбанк;

Радабанк;

Таскомбанк;

Приватбанк.

“Загалом через інтернет-магазин НБУ планується реалізувати 25 тис. пам’ятних монет. Із них у перший день продажу – 15 тис.”, – зазначили у Нацбанку.

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