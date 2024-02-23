НБУ випустив вертикальну банкноту (фото)

23 лютого НБУ випустив вертикальну банкноту. Її номінал 50 гривень.

Випущена банкнота має назву «Єдність рятує світ». Тираж складає 300 тис. штук у сувенірній упаковці.

«За ці два роки ми не раз переконувалися в тому, наскільки масштабний вплив війна, розв’язана рф проти України, має на увесь світ. І не існує іншого шляху відновити глобальну безпеку і стабільність у світі, гарантувати вільне майбутнє, крім як об’єднаними зусиллями забезпечити Перемогу України. Адже загроза не обмежується тільки територією нашої держави. І що далі, то все більше її подолання залежить від згуртованості усіх. Наша нова банкнота – символ вдячності світу за залученість. Пишаємося нашими партнерами та віримо в силу їхньої єдності, яка також гартується», розповів Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Пам’ятна банкнота «Єдність рятує світ» має яскравий та оригінальний дизайн, виконаний вертикально.

На її лицьовому боці в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

НБУ випустив вертикальну банкноту

У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України. Розміщені між судинами-маршрутами стилізовані серця символізують жертовність і співчуття.

У верхній частині у центрі розміщено водяний знак. Праворуч від поля водяного знака розміщено наскрізний елемент – стилізований шеврон Збройних Сил України та спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором. Ліворуч від поля водяного знака розміщено напис УКРАЇНА та зображення малого Державного Герба України.

Під полем водяного знака з обох боків розміщено стилізовану композицію із заповнених та контурних квадратів (центральні квадрати – із позначенням номіналу пам’ятної банкноти), напівпрозорої смуги, що наповнена абрисами логотипа Національного банку України.