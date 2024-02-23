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НБУ випустив вертикальну банкноту (фото)

Журналіст
НБУ випустив вертикальну банкноту (фото)

23 лютого НБУ випустив вертикальну банкноту. Її номінал 50 гривень.

Випущена банкнота має назву «Єдність рятує світ». Тираж складає 300 тис. штук у сувенірній упаковці.

«За ці два роки ми не раз переконувалися в тому, наскільки масштабний вплив війна, розв’язана рф проти України, має на увесь світ. І не існує іншого шляху відновити глобальну безпеку і стабільність у світі, гарантувати вільне майбутнє, крім як об’єднаними зусиллями забезпечити Перемогу України. Адже загроза не обмежується тільки територією нашої держави. І що далі, то все більше її подолання залежить від згуртованості усіх. Наша нова банкнота – символ вдячності світу за залученість. Пишаємося нашими партнерами та віримо в силу їхньої єдності, яка також гартується», розповів Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Пам’ятна банкнота «Єдність рятує світ» має яскравий та оригінальний дизайн, виконаний вертикально.

На її лицьовому боці в центральній частині розміщено художньо-образну композицію, яка відображає стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

НБУ випустив вертикальну банкноту

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У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України. Розміщені між судинами-маршрутами стилізовані серця символізують жертовність і співчуття.

У верхній частині у центрі розміщено водяний знак. Праворуч від поля водяного знака розміщено наскрізний елемент – стилізований шеврон Збройних Сил України та спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором. Ліворуч від поля водяного знака розміщено напис УКРАЇНА та зображення малого Державного Герба України.

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Під полем водяного знака з обох боків розміщено стилізовану композицію із заповнених та контурних квадратів (центральні квадрати – із позначенням номіналу пам’ятної банкноти), напівпрозорої смуги, що наповнена абрисами логотипа Національного банку України.

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