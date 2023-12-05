НАБУ перевіряє Мінсоцполітики щодо розподілу грошей на гуманітарку – ЗМІ

Національне антикорупційне бюро розслідує кримінальне провадження щодо розподілу грошей на гуманітарну допомогу Міністерством соціальної політики у перші місяці повномасштабної війни.

Йдеться про 164 млн грн, які отримали, сумнівні благодійні організації. Вони переказували гроші сумнівним постачальникам. Передає НСН.

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У розслідуванні “Слідства.Інфо” повідомляють, що гуманітарна допомога українцям, які постраждали від російської агресії, надходила на спеціальний рахунок з 1 березня по 20 липня 2022 року. Цим рахунком розпоряджалося міністерство. За вказаний термін на рахунок надійшло 625 млн грн, які призначалися на закупівлю їжі, засобів гігієни, медикаментів тощо.

Щонайменше чверть цієї суми через низку благодійних фондів потрапили сумнівним, на думку журналістів “Слідства.Інфо”, організаціям. Йдеться про 164 млн грн, які отримали:

ДС “Національна асоціація паливного рітейлу” (63,9 млн грн)

БФ “Воля та гідність” / “Кіри Денисівни” (30,5 млн грн)

БФ “Владиславій” / “Добра-справа” (36,8 млн грн)

ГО “Закарпатське військово-патріотичне об’єднання Карпатська Січ” (10,1 млн грн)

ВГО “Інститут сестринської справи України” (22,7 млн грн)

Ці не пов’язані між собою юрособи переказували гроші одним і тим же компаніям, серед яких не було жодного більш-менш відомого постачальника. Зате були фіктивні фірми. Одна з директорів розповіла журналістам, що дозволила зареєструвати на себе компанію в обмін на 1800 грн.

Міністерство не дуже перевіряло в який спосіб витрачалися гуманітарні гроші, покладаючись виключно на звіти організацій. Однак, колишні керівники комісії з розподілу коштів разом з колишньою міністеркою Мариною Лазебною переконані, що гроші не розкрадалися.

“Жодних розкрадань при мені не було. Все контролювалося, робилося вчасно і раніше. Якщо є якісь питання у правоохоронних органів, вони можуть звертатися до мене. Я в Україні, я нікуди не виїжджала”, – сказала Лазебна.

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