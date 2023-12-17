На Київщині обладнають блок-пости для роздачі повісток: де саме і коли

У Київській області посилюють мобілізацію. На спеціально обладнаних для цього блокпостах почнуть видавати повістки. Посилення триватиме щонайменше місяць.

Наказ про нібито утворення спеціальних мобільних блок-постів оприлюднив колишній нардеп Ігор Мосійчук, передає НСН.

На Київщині обладнають блок-пости для роздачі повісток

У документ пояснюється, що на блок-постах здійснюватимуть оповіщення громадян, а також виявлятимуть тих, хто порушує військовий облік. Посилення мобілізаційних заходів заплановане на період з 15 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року. При цьому звітування відбуватиметься перед Обухівською районною військовою адміністрацією.

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