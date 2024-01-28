В Україні триває загальна мобілізація військовозобовʼязаних чоловіків. У лютому всі чоловіки, які не мають відстрочки від мобілізації з тих чи інших причин, можуть отримати повістку.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1487. Вручити її можуть як у громадському місці, тобто будь-де на вулиці, так і на підприємстві, або навіть вдома. Передає НСН.

Мобілізація в Україні у лютому: як триватиме та кому можуть вручити повістку

Зауважимо, що вручати повістки можуть виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, керівники навчальних закладів та уповноважені представники ТЦК. Ці особи повинні мати наказ керівника ТЦК про видачу повісток із їхніми прізвищами, а також службові посвідчення, які доводять, що вони працюють в установах та є уповноваженими ТЦК.

Варто звернути увагу на те, чи дійсно особа, яка вручає повістку є уповноваженою, а також на правильність заповнення повістки.

Які види повісток можуть бути вручені у лютому

Військовозобов’язаним можуть вручити наступні повістки:

повістку про уточнення даних ― для перевірки службових та персональних даних, а також для надання документів про право на відстрочку;

повістку на проходження ВЛК ― для встановлення ступеня придатності до військової служби;

мобілізаційне розпорядження ― для відправлення до навчального центру перед розподіленням в частину.

Що має бути у повістці

Законною вважається та повістка, яка містить вичерпний перелік необхідної інформації:

назву “Повістка”; ПІБ військовозобов’язаного; адресу місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного; номер повістки, номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного; дату, час і адресу ТЦК та СП для явки військовозобов’язаного; найменування посади, прізвище й ініціали керівника ТЦК та СП, який видав повістку; підпис керівника ТЦК та СП, який видав повістку; дату видачі; мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Раніше ми писали: Чоловіків з якими хворобами зараз беруть до війська: повний перелік