Як краще обміняти пошкоджені гривні на нові – експерт

Національний банк зобов’язав банки, які наділені відповідними повноваженнями, приймати у населення банкноти гривні з істотними пошкодженнями. Про це розповів глава управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков, передає НСН.

Як краще обміняти пошкоджені гривні на нові

З цим запитом можна звертатися до обласних відділень українського центробанку, які розташовані у Києві, Львові, Одесі, Хмельницькому, Харкові та Дніпрі.

Експерт пояснив, що для відшкодування необхідно, щоб збереглося, щонайменше, 55% банкноти. Строчков також додав, що згідно з інструкціями НБУ, заявник має надати довідку пожежу або інший нещасний випадок, який призвів до пошкодження купюри. Але, за його словами, у певних ситуаціях достатньо заяви людини з відповідним описом пошкодження грошей.

Фахівець Нацбанку заявив, що найбільш часті випадки ненавмисного пошкодження грошей пов’язані з пожежами та водою. Також фахівці працювали з банкнотами, які склеїлися або спеклися. Очільник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ радить у разі виникнення подібних ситуацій відразу звертатися до банку та приносити гроші у тому стані, як їх знайшли.

«Тоді, наприклад, ми бачимо з точки зору характеристик пошкодження, що готівка була пошкоджена, коли зберігалася однією групою. В таких випадках, як правило, є шанс відшкодувати людині практично повну суму», – пояснив Строчков.

За словами фахівця, на сьогодні найбільша сума відшкодування – 1,5 млн грн. Ці гроші постраждали у машині, яка потрапила у ДТП й загорілася. До банку готівку принесли в обгорілих коробках, які вийняли з авто.

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