Онлайн-шахраї вигадали нову схему для видурювання грошей з українців. Зловмисники пропонують нібито заробіток в інтернеті за перегляд відео та “лайки”. Про це повідомила кіберполіція у Facebook, передає НСН.

Гроші за лайки: кіберполіція попередила про новий вид онлайн-шахрайства

Поліція пояснює, що це одна з поширених шахрайських схем. Аферисти пропонують передивлятися короткі відео, наприклад у TikTok, ставити “лайки” або ж писати відгуки в Google-картах за гроші. Оголошення та повідомлення шахраї розповсюджують у месенджерах.

Зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. У такий спосіб вони збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту. Це одна з поширених шахрайських схем.

У подальшому аферисти пропонують приєднатися до так званої “робочої групи” з можливістю значно більшого заробітку. Шахраї пропонують придбати товари за відносно невеликі суми і обіцяють повернути гроші.

Наступний крок – адміністратори пропонують придбати неіснуючий товар за значно вищими цінами. При цьому надають фішингові посилання на шахрайські онлайн-магазини, де треба ввести конфіденційну платіжну інформацію. Отримавши дані карток, аферисти крадуть з них заощадження.

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