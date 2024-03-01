В Україні платитимуть школярам, які навчаються на 10-12 балів. Передбачається допомога у розмірі 3200 гривень. Про це повідомив начальник управління освіти міста Василь Білогура, передає НСН.

Гроші за успіхи у навчанні: в якому місті України платитимуть школярам

У Чернігові школярі отримуватимуть гроші за успіхи в навчанні. Зокрема, для учнів, які навчаються на 10-12 балів, передбачається допомога в розмірі 3200 гривень. Отримувати такі кошти зможуть діти-сироти, позбавлені батьківського піклування або ті, в кого загинув хтось із батьків, захищаючи Україну.

За словами Білогура, така допомога встановлена на рівні прожиткового мінімуму для дітей. Нарахування коштів відбуватиметься за результатами семестру двічі на рік.

“Учням, які навчаються на 10-12 балів або мають високий рівень результатів навчання, – 100 % від прожиткового мінімуму, який затверджений на 1 січня 2024 року для дітей від 6 до 18 років. І учням, які навчаються на 7-12 балів або мають достатній рівень результатів навчання – 65 %. Прожитковий мінімум для дітей від 6 до 18 років станом на 1 січня 2024 року встановлений 3 196 гривень”, – сказав Білогура.

До ухвалення такого рішення за успіхи у навчанні школярі пільгових категорій могли отримати 1000 і 700 гривень щосеместру відповідно.

Раніше ми писали: У яких випадках можуть дитину відрахувати зі школи за прогули і яке покарання загрожує батькам